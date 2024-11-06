بدء استعدادات الريد كاربت الخاصة بفيلم "الهوى سلطان" (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت استعدادات الريد كاربت للعرض الخاص لفيلم “ الهوى سلطان” الذي يقام في أحد السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر بحضور أبطاله.

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.

يعتبر فيلم "الهوى سلطان" العمل السينمائي الثاني الذي يجمع أحمد داوود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم “ الماء والخضرة والوجه الحسن”.