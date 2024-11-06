نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد خالد صالح زوج ياسمين رئيس في "iiiقتل اختياري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان أحمد خالد صالح في مسلسل “ قتل اختياري” مع الفنانة ياسمين رئيس ويجسد خلال الأحداث دور زوجها.

تنتظر ياسمين رئيس عرض مسلسل "رقم سري" على شاشة قناة "دي إم سي"، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعد هذا المسلسل الجزء الثانى من مسلسل "صوت وصورة"، الذي قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع وتم عرضه في شهر أكتوبر من العام الماضى.

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.