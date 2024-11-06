برناردو سيلفا: كل شيء في مانشستر سيتي يسير بالاتجاه الخاطئ

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - أبدى برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي امتعاضه وخيبة أمله الكبيرة بعد خسارة فريقه 1-4 أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وقال سيلفا في تصريحات لشبكة (تي أن تي سبورتس): إنه أمر مخيب للآمال لأننا نعيش في مكان مظلم الآن… يبدو أن كل شيء يسير في الاتجاه الخاطئ.

وأضاف: حتى عندما نلعب بشكل جيد، لا نسجل من فرصنا ونستقبل الأهداف بسهولة… نحن بحاجة بالتأكيد للنظر إلى الداخل والتحقق مما لا نقوم به بشكل جيد، ونحتاج إلى التحسن بسرعة كبيرة وإلا سيكون من الصعب جداً العودة من هذه الخسارات.

وتابع: إنها كرة القدم… من الصعب إيجاد أسباب لما يحدث لنا… لا أتذكر أنه في سبعة مواسم ونصف خسر هذا الفريق ثلاث مباريات متتالية… يبدو الأمر وكأن هذا الفريق يسير في الاتجاه الخاطئ الآن… الشيء الجيد هو أنه على الرغم من خسارتنا لهذه المباريات الثلاث، إلا أننا ما زلنا في وضع جيد خاصة في الدوري الإنكليزي الممتاز. بعد خسارة ثلاث مباريات (على التوالي)، ما زلنا في المسابقات الرئيسية ونقاتل من أجل كل شيء… لكن من الواضح أننا بحاجة إلى التحسن.