نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. خسارة ريال مدريد وسقوط مانشستر سيتي بالأربعة.. رمضان صبحي يرفض تخفيض عقده وتجديد عقد نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ميلان يضرب ريال مدريد بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الفوز أمام نظيره ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا

تمكن مالك ثياو من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ميلان في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء ريال مدريد، نفذها كريستيان بوليسيتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ثياو برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح فينسيسوس جونيور في تسجيل هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 23 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها فينسيسوس الذي نفذها بشكل رائع على طريقة بانينكا، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

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هاتريك جيوكيريس يقود سبورتنج لشبونة للفوز على مانشستر سيتي

فجر سبورتنج لشبونة البرتغالي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، يحتل سبورتينج لشبونة المركز الثالث في المجموعة 10 برصيد نقاط بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في المجموعة برصيد 7 نقاط.

خطف مانشستر سيتي هدف التقدم مبكرا تحديدا في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء عن طريق فيل فودين بعد استغلاله خطأ فادح من دفاع سبورتنج لشبونة ليعلن عن أول أهداف اللقاء.

حاول لاعبو سبورتنج لشبونة بعدها استغلال الفرصة من أجل تسجيل هدف التعادل حتى تمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 38 عن طريق فيكتور جيوكيريس نجم سبورتنج لشبونة الذي أطلق تسديدة صاروخية في الجانب الأيسر لمرمى مانشستر سيتي.

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رمضان صبحي يرفض تخفيض عقده في بيراميدز ومحاولات لحل الأزمة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الأيام الماضية، شهدت أزمة بين رمضان صبحي لاعب بيراميدز، وإدارة النادي بسبب عدم صرف القسط الخاص بقيمة عقده عن الشهر الماضي، وطلب الإدارة تخفيض عقد اللاعب.

وتالع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "رمضان صبحي اعترض بشدة على طلب بيراميدز ورفض المشاركة في التدريبات وغاب عن مباراة بتروجت في الأسبوع الأول بالدوري".

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حمزة علاء يعطي الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقده

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، رحب بتجديد تعاقده مع النادي الأهلي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "حمزة علاء قعد مع المسؤولين في الأهلي وبلغهم بشكل واضح موافقته على تجديد عقده مع النادي".

وأضاف:" حمزة علاء طلب السماح له بالخروج على سبيل الإعارة في يناير سواء في أوروبا أو محليًا في حالة وصول عروض رسمية له للمشاركة في المباريات".

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الأهلي يبحث مستقبل تاو وصفقات جديدة في اجتماع الخطيب بلجنة التخطيط

تحدث الإعلامي خالد الغندور، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع أعضاء لجنة التخطيط ومحمد رمضان وهاني رمزي اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تم الحديث خلال الاجتماع عن كل الملفات الخاصة بفريق الكرة من راحلين وصفقات وترشيحات من جانب فريق الاسكاوتنج".

واضاف: "تم فتح ملف اللاعبين الأجانب وتم الوصول إلى قرار بتسويق بيرسي تاو والبحث عن عرض له في يناير للتعاقد مع جناح أجنبي جديد".

وأكمل: "العلاقة بين الجهاز الفني وتاو لم تعد على ما يرام واللاعب لا يقدم المنتظر منه ورحيله أصبح ضروري للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر".