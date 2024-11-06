العالم اليوم - خلال ليلة الانتخابات.. كامالا هاريس لن تلقي كلمة

انتم الان تتابعون خبر خلال ليلة الانتخابات.. كامالا هاريس لن تلقي كلمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:25 صباحاً - أعلنت حملة كامالا هاريس الانتخابية، الأربعاء، أن المرشحة الديمقراطية لن تلقي كلمة أمام أنصارها ليلة الانتخابات، مؤكدة أنها ستوجه كلمة إلى "الأمة" خلال النهار.

وقال سيدريك ريتشموند، أحد مدراء حملة هاريس من جامعة هاورد في واشنطن أمام أنصار لها: "لن تسمعوا كلمة لنائبة الرئيس الليلة لكنكم ستسمعون الأربعاء صباحا، مبررا ذلك بأنه "ما زالت هناك أصوات يجب فرزها".

ونشرت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس منشورا على منصة "إكس" بعدما بدأت أولى نتائج السباق الرئاسي المحتدم بينها والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بالظهور.

وقالت هاريس عبر "إكس" إن "التصويت هو الحرية الأساسية التي تفتح الباب أمام كل الحريات الأخرى".