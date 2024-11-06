لا تزال مشاركة الفنان محمد هنيدي في منافسات موسم دراما رمضان 2025، محل شك، رغم الإعلان مؤخرا عن بدء التحضير لتصوير مسلسل كوميدي جديد يحمل اسم "عمّ قنديل" من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وإخراج وائل فرج.
قرر محمد هنيدي التراجع عن تقديم سيناريو "عم قنديل" في موسم دراما رمضان 2025، وقرر الاستعانة بسيناريو جديد من تأليف محمد جمعة الذي قدم العديد من التجارب في الدراما كمخرج، وبدأ هنيدي بالفعل في عقد جلسات عمل مع جمعة إلا أنهم يواجهون ضيق وقت لاسيما وأن السيناريو الجديد ما زال في مراحله الأولى، ويحتاج إلى الوقت حتى يتم الانتهاء من عدد كافٍ من الحلقات حتى يتم البدء في التصوير.
محمد هنيدي غائب عن التواجد في الدراما التليفزيونية خلال الـ 6 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق"، المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم عام 1968. وقد قام ببطولته: فؤاد المهندس، شويكار، سميحة أيوب، حسن مصطفى، وعبدالرحيم الزرقاني. وإخراج فطين عبدالوهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد هنيدي يتراجع عن تقديم عمّ قنديل في رمضان 2025 لا تزال مشاركة الفنان محمد هنيدي في منافسات موسم دراما رمضان 2025 محل شك رغم الإعلان مؤخرا عن بدء التحضير لت إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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