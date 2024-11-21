انت الأن تتابع خبر 3 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة الاتحاد القطري لرجال الاسكواش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -،طارق مؤمن، محمد ابو الغار، وعلي أبو العينين، إلى الدور ربع النهائي ببطولة الاتحاد القطري، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 20 إلى 24 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي: