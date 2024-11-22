طريقة تحضير بيتزا الفصول الأربعة في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:02 صباحاً - مقدمة حول بيتزا الفصول الأربعة

تُعد بيتزا الفصول الأربعة من أشهر أنواع البيتزا في المطبخ الإيطالي وأوسعها انتشارًا حول العالم. تتميز هذه البيتزا بمزيجها الرائع من النكهات التي تمثل الفصول الأربعة، حيث يتم تقسيم البيتزا إلى أربعة أقسام، كل قسم مزيّن بمكونات تعكس نكهة معينة. إنها الخيار المثالي لمن يعشقون تنوع النكهات في طبق واحد.

المكونات المطلوبة لإعداد بيتزا الفصول الأربعة

لتحضير هذه البيتزا الشهية في المنزل، ستحتاج إلى المكونات التالية:

للعجين:

3 أكواب من الدقيق الأبيض

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

1/4 كوب من زيت الزيتون

كوب من الماء الدافئ

للصلصة:

كوب من صلصة الطماطم

فص من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة من الأوريجانو

ملعقة صغيرة من البازيلاء المجففة

رشّة من الملح والفلفل

للتزيين:

1/2 كوب من جبن الموزاريلا المبشور

1/4 كوب من الفطر المقطع

1/4 كوب من الزيتون الأسود المقطع إلى حلقات

1/4 كوب من الفلفل الأخضر المقطع شرائح

1/4 كوب من قطع البيروني أو السلامي

4 شرائح من الطماطم الطازجة

خطوات تحضير بيتزا الفصول الأربعة

1. إعداد العجين:

في وعاء كبير، اخلط الدقيق مع الملح والسكر.

أضف الخميرة وامزج المكونات جيدًا.

قم بإضافة زيت الزيتون والماء الدافئ تدريجياً واعجن الخليط حتى تحصل على عجين ناعم ومتماسك.

اترك العجينة تتخمر لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تتضاعف في الحجم.

2. إعداد الصلصة:

في قدر صغيرة، أضف صلصة الطماطم والثوم على نار متوسطة.

أضف الأوريجانو والبازيلاء وقلّب بشكل جيد، ثم اترك الصلصة تغلي لمدة 10 دقائق.

بعد الانتهاء من الطهي، ضع الصلصة جانبًا لتبرد قليلاً.

3. تحضير تزيين البيتزا:

افرد العجين على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق وشكّلها على شكل دائرة.

ضع العجينة في صينية الخبز المُحضّرة.

وزّع الصلصة فوق عجين البيتزا بالتساوي.

قُم بتقسيم البيتزا إلى أربعة أقسام، وابدأ بوضع المكونات على كل قسم.

أضف جبن الموزاريلا فوق كل المكونات لبقاء النكهات ممتعة عند التقديم.

4. الخَبز والاستمتاع:

اخبز البيتزا في فرن مُسخّن مُسبقًا على درجة حرارة 220 مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح الجزء العلوي ذهبيًا ومقرمشًا.

بعد الطهي، اخرج البيتزا من الفرن وقم بتقطيعها إلى قطع لتقديمها ساخنة واستمتع بتنوع النكهات.

استمتع ببيتزا الفصول الأربعة التي أعددتها بنفسك في المنزل وشاركها مع الأصدقاء والعائلة لتجربة طعم إيطالي فريد ولذيذ!