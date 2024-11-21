العالم اليوم - النفط يصعد 1% وسط مخاوف الإمدادات جراء التصعيد بحرب أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر النفط يصعد 1% وسط مخاوف الإمدادات جراء التصعيد بحرب أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - تسبب التصعيد الكبير في الحرب بين روسيا وأوكرانيا في زيادة أسعار النفط بنحو واحد بالمئة، الخميس، مما أثار قلق الأسواق بشأن إمدادات الخام إذا تصاعد الصراع.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا شنت هجوما بصاروخ باليستي فرط صوتي متوسط ​​المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، وحذر الغرب من أن موسكو قد تضرب منشآت عسكرية لأي دولة تستخدم كييف أسلحتها ضد روسيا.

وأضاف بوتين أن الغرب يصعد الصراع في أوكرانيا بالسماح لكييف بضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى، وإن الحرب أصبحت صراعا عالميا.

وأطلقت أوكرانيا صواريخ أميركية وبريطانية على أهداف داخل روسيا هذا الأسبوع رغم تحذيرات موسكو من أنها ستعتبر مثل هذه الخطوة تصعيدا كبيرا.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 73.61 دولارا للبرميل بحلول الساعة 18:05 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 78سنتا، أو 1.11 بالمئة، إلى 69.52 دولارا للبرميل.

وقال محللون في مؤسسة "آي.إن.جي" في مذكرة: "الخطر بالنسبة للنفط سيكون في حال استهداف أوكرانيا البنية التحتية الروسية للطاقة، ويشكل عدم اليقين بشأن كيفية رد روسيا على هذه الهجمات خطرا آخر".

وتأثرت أسعار النفط بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين اليوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.