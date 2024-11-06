أعراض نقص فيتامين ج في الجسم أو ما يسمى بفيتامين سي هي أعراض لا يمكن تجاهل حدوثها بسبب أن فيتامين ج مسؤول عن عدد من العمليات الحيوية المهمة في الجسم، وأي نقصان به يضر الصحة.

أعراض نقص فيتامين ج في الجسم:

- نقصان فيتامين ج يضر الشعر ويسبب البهتان والتساقط .

- بسبب أن فيتامين ج مسؤول عن بعض العمليات الحيوية في الدماغ فإن نقصانه يسبب عدم القدرة على التركيز.

- يعتبر فيتامين ج مضاد للفيروسات و البكتيريا ونقصانه يسبب الإصابة بالأمراض بشكل سريع ومتكرر مثل السعال والرشح والزكام.

- فيتامين ج يزيد من عدد كريات الدم البيضاء ونقصانه يسبب عدم قدرة الجسم على شفاء الجروح بشكل سريع.

- من أعراض نقص فيتامين ج في الجسم الإصابة بألم المفاصل.

- التعب والإرهاق السريع عند القيام بالأعمال البسيطة.

- من أعراض نقص فيتامين ج في الجسم إصابة العين بتشوش الرؤيا.

- ضعف الجهاز المناعي أحد أعراض نقص فيتامين ج.

- من أعراض نقص فيتامين ج في الجسم الإصابة بالمرارة.

- الإصابة بمرض الإسقربوط الذي يسبب نزيف اللثة.

- من أعراض نقص فيتامين ج في الجسم الشعور بالكسل وضيق النفس.

- ظهور بعض البقع على الجسم.

- ضعف المناعة بسبب نقص فيتامين ج يمكن أن يسبب السرطان.

- نقصان فيتامين ج يضر صحة القلب و الشرايين.