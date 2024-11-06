أعراض نقص فيتامين ج في الجسم أو ما يسمى بفيتامين سي هي أعراض لا يمكن تجاهل حدوثها بسبب أن فيتامين ج مسؤول عن عدد من العمليات الحيوية المهمة في الجسم، وأي نقصان به يضر الصحة.
أعراض نقص فيتامين ج في الجسم:
- نقصان فيتامين ج يضر الشعر ويسبب البهتان والتساقط .
- بسبب أن فيتامين ج مسؤول عن بعض العمليات الحيوية في الدماغ فإن نقصانه يسبب عدم القدرة على التركيز.
- يعتبر فيتامين ج مضاد للفيروسات و البكتيريا ونقصانه يسبب الإصابة بالأمراض بشكل سريع ومتكرر مثل السعال والرشح والزكام.
- فيتامين ج يزيد من عدد كريات الدم البيضاء ونقصانه يسبب عدم قدرة الجسم على شفاء الجروح بشكل سريع.
- من أعراض نقص فيتامين ج في الجسم الإصابة بألم المفاصل.
- التعب والإرهاق السريع عند القيام بالأعمال البسيطة.
- من أعراض نقص فيتامين ج في الجسم إصابة العين بتشوش الرؤيا.
- ضعف الجهاز المناعي أحد أعراض نقص فيتامين ج.
- من أعراض نقص فيتامين ج في الجسم الإصابة بالمرارة.
- الإصابة بمرض الإسقربوط الذي يسبب نزيف اللثة.
- من أعراض نقص فيتامين ج في الجسم الشعور بالكسل وضيق النفس.
- ظهور بعض البقع على الجسم.
- ضعف المناعة بسبب نقص فيتامين ج يمكن أن يسبب السرطان.
- نقصان فيتامين ج يضر صحة القلب و الشرايين.
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