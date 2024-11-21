انت الأن تتابع خبر “أقوي من إبر الأنسولين بمليون مرة”.. عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة فقط مفعولها أسرع من البرق .. معجزة ربانية لمرضي السكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة فعالة تخفض مستوى السكر التراكمي بسرعة البرق أفاد الدكتور مون جيا تان من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي وزملاؤه في مجلة “الكيمياء والأحياء” أن دراسة جديدة كشفت عن فعالية عشبة تُعرف أيضًا باسم “كمثرى البلسم” في خفض مستوى السكر التراكمي في الدم بسرعة، في غضون 30 دقيقة. أظهرت الأبحاث على الحيوانات والبشر أن هذه العشبة تقدم بديلاً محتملاً للأدوية الحالية المستخدمة في علاج السكري، نظرًا لآثارها الجانبية المحدودة وفعاليتها المتزايدة.

مركبات فعّالة من الحنظل

في هذه الدراسة، أشار الدكتور مون إلى أنه قام باستخراج عدة مركبات من نبات الحنظل، المعروفة باسم كوكوربيتان تريتوربينويدس، بعد اختبار تأثيراتها على سكر الدم والتمثيل الغذائي للدهون في خلايا بشرية وفئران، بالإضافة إلى خلايا العضلات والدهون، وجد الباحث أن هذه المركبات تحفز مستقبلات سكر الدم (GLUT4) للانتقال من داخل الخلية إلى سطحها، وهذا يسهم في تحسين التمثيل الغذائي لسكر الدم، وقد لوحظت آثار مشابهة لتلك الناتجة عن الإنسولين.

نتائج واعدة على الفئران

أظهرت الفحوصات التي أجريت على مركبين مختلفين في الفئران فعاليتهما في تقليل مستويات سكر الدم وحرق الدهون. كان أحد المركبين فعالاً بشكل خاص في خفض سكر الدم لدى الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون. وأشار الباحثون إلى أن هناك حوالي 70 نوعًا من المركبات النشطة في نبات الحنظل، مما يفتح المجال لمزيد من الدراسات لاستكشاف العلاقة بين هذه المركبات وبنيتها النشطة، بهدف تحقيق أفضل استفادة من الحنظل في علاج مقاومة الإنسولين والسمنة.

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