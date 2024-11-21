انت الأن تتابع خبر «رجعي الشباب من تاني..!!» ثلاث ورقات من هذه العشبة هتصغرك 20 سنة لو كنت فوق الـ 70 وداعا للتجاعيد وعلامات التقدم في السن.. جربيها ومش هتندمي..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع التقدم في العمر، تبدأ التجاعيد والخطوط الدقيقة بالظهور على البشرة، مما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول فعالة وآمنة لاستعادة شباب الوجه الطبيعة دائما ما تكون مصدر غنيا للحلول الجمالية، ومن بين أسرارها البسيطة والفعالة استخدام أوراق الغار التي تستخدم عادة كتوابل في المطبخ، تحتوي على خصائص مذهلة تجعلها مكونا طبيعي مثاليا للعناية بالبشرة في هذا المقال، سنكتشف كيف يمكن لـ3 ورقات فقط من هذا النبات عند استخدامها ليلا أن تحدث تغييرا واضحا في بشرتك وتزيل التجاعيد فورا.

طريقة استخدام أوراق الغار للتخلص من التجاعيد

المكونات:

3 ورقات من أوراق الغار.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

الخطوات: