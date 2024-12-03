نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام لاعب شهر نوفمبر في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في الفريق الإسباني لشهر نوفمبر الماضي.

بيلينجهام لاعب شهر نوفمبر في ريال مدريد

وكان بيلينجهام يتنافس مع كل من، فينيسيوس، روديغر، فيدي فالفيردي، وتيبو كورتوا”.

واستطاع صاحب الهدفين التفوق عليهم وحصد الجائزة.

وشارك بيلينجهام مع الريال خلال شهر نوفمبر في خلال 4 مباريات.و قدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة.

ويستعد النادي الملكي لمواجهة نظيره أمام اتليتك بلباو غدا الاربعاء، الموافق 4 من ديسمبر الجاري.