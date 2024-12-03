مال وأعمال

المركزي الأوروبي: رسوم ترامب الجمركية ستضغط على النمو…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المركزي الأوروبي: رسوم ترامب الجمركية ستضغط على النمو… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - _ قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري الأوروبي بييرو سيبولوني، اليوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي وكذلك التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو.

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ويتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن من شأن الرسوم الجمركية المحتملة أن تؤثر على النمو، إلا أن الآراء تتباين بشأن تأثيرها على أسعار المستهلكين.

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ويقول البعض إن القيود التجارية الأمريكية ستدفع الدولار إلى الارتفاع مما يجعل واردات السلع الأولية أعلى تكلفة، كما من المحتمل أن تؤدي الإجراءات التي قد تتخذها أوروبا في المقابل إلى رفع التكاليف.

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وفي مقابلة مسجلة مسبقا في مؤتمر مالي، اتخذ سيبولوني وجهة نظر مباينة وقال “كل هذه الأمور مجتمعة تجعلني أعتقد أننا سنشهد انخفاضا في النمو وكذلك انخفاضا في التضخم”.

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وقال سيبولوني إن الرسوم الجمركية الأمريكية من شأنها إضعاف الاقتصاد، وهو ما يعني انخفاض الاستهلاك وبالتالي تخفيف الضغوط على الأسعار.

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وفي الوقت نفسه، سيبحث المنتجون الصينيون الذين لم يعودوا قادرين على الوصول للسوق الأمريكية عن مشترين جدد وبيع منتجاتهم في أوروبا بأسعار مخفضة.

ورغم أن واردات النفط قد تكون أكثر تكلفة في ظل قوة الدولار، فإن ترامب يريد أيضا دعم إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة وهو ما قد يعني زيادة المعروض في وقت يتباطأ فيه النمو الإجمالي، ومن ثمّ فإن هذه العوامل سوف تمحو إلى حد كبير الأثر التضخمي على الأسعار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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