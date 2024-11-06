نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم العالي تنظم حملة للكشف المُبكر عن مرض سرطان الثدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفعيلًا لمُبادرة السيد رئيس الجمهورية «صحة المرأة»، لدعم صحة المرأة المصرية، والاطمئنان على صحة السيدات الموظفات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نَظمت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حملة للكشف المُبكر عن مرض سرطان الثدي والأمراض غير السارية (مرض السكر - فيروس C - ضغط الدم).

وأشرف الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة هالة الأمين رئيس وحدة تكافؤ الفرص على الحملة التي استمرت فعالياتها لمدة 5 أيام، حيث تم الكشف على 188 سيدة من الموظفات بالوزارة، كما تم عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة لهن.

وأعربت السيدات الموظفات بالوزارة عن سعادتهن بالمُبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية وتنفيذها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للاطمئنان على صحتهن من مرض سرطان الثدي والأمراض غير السارية.