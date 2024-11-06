عاجل- حمـــاس تعلق.. الرئيس الأمريكي المنتخب مطالب بالاستماع للأصوات رفضا للعدوان على غزة

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أحمد جودة - القاهرة - حمـــاس تعلق.. الرئيس الأمريكي المنتخب مطالب بالاستماع للأصوات رفضا للعدوان على غزة، جاء أول تعليق من حركة حماس عقب إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، من القيادي الكبير في حركة حماس سامي أبو زهري، الأربعاء، قائلًا إن فوز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بالمنصب "يجعله أمام اختبار لترجمة تصريحاته بأنه يستطيع وقف الحرب خلال ساعات".

أول رد من حماس عقب فوز ترامب

وقال أبو زهري، في تصريحات لرويترز اليوم الأربعاء، إن "خسارة الحزب الديمقراطي هو الثمن الطبيعي لمواقف قيادتهم الإجرامية تجاه غزة"، ودعا ترامب إلى "الاستفادة من أخطاء" الرئيس جو بايدن.

كما أكد عضو المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة باسم نعيم أن على واشنطن "وقف الدعم الأعمى" لإسرائيل ووضع حد للحرب في قطاع غزة، بعدما أعلن الجمهوري دونالد ترامب فوزه بالبيت الأبيض.

وقال نعيم إن "انتخاب ترامب شأن خاص بالأمريكيين، لكن يجب وقف هذا الدعم الأعمى لإسرائيل على حساب مستقبل شعبنا وأمن واستقرار المنطقة".

موقف إسرائيل من فوز ترامب

من جانبه، تعهد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بتعزيز "الروابط الحديدية" بين بلاده والولايات المتحدة مهنئا دونالد ترامب الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال هرتسوغ في بيان: "تهانينا للرئيس دونالد ترامب على عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض... أتطلع إلى العمل معك على تعزيز الروابط الحديدية بين شعبينا وبناء مستقبل من السلام والأمن في الشرق الأوسط والحفاظ على قيمنا المشتركة".

خلال فترة رئاسته الأولى وبعدها، اتخذ دونالد ترامب مواقف متباينة تجاه قطاع غزة والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. في بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، أعرب عن دعمه لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي نفذته حركة حماس لم يكن ليحدث لو كان في السلطة. في مارس 2024، دعا ترامب إسرائيل إلى "إنهاء المشكلة" في غزة، مؤكدًا على ضرورة تحقيق النصر بغض النظر عن الظروف.

موقف ترامب من الحرب في غزة