نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: تقييمنا لرئاسة ترامب سيعتمد على أفعاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرملين يوم الأربعاء أنه سيقيّم رئاسة دونالد ترامب، الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بناءً على أفعاله. وصرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قائلًا: "سنستخلص استنتاجات بناءً على خطوات وتصريحات ملموسة".

وأضاف بيسكوف أنه لا علم لديه بأي نية للرئيس فلاديمير بوتين بتهنئة ترامب، مُشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر "دولة غير صديقة، بل دولة معادية تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في صراع ضد روسيا". وأشار إلى أن العلاقات الروسية الأميركية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، ملقيًا باللوم على الغرب لدعمه كييف.

وقال بيسكوف: "من المستحيل تقريبًا أن تتدهور العلاقات أكثر مما هي عليه، فهي في أدنى مستوياتها حاليًا. وما سيحدث لاحقًا يعتمد على القيادة الأميركية".

وتحدث بيسكوف عن "انتظارنا لما سيحدث في يناير"، في إشارة إلى موعد تنصيب الرئيس الأميركي الجديد. وأوضح أن ترامب قد ادعى سابقًا أنه قادر على إحلال السلام في أوكرانيا خلال "24 ساعة" دون توضيح الكيفية، رغم انتقاده للمساعدات المقدمة إلى كييف وتصريحاته الإيجابية تجاه بوتين.

في أوروبا وأوكرانيا، يسود القلق من احتمالية إجبار ترامب لكييف على التفاوض مع موسكو بشروط تخدم روسيا. وفي هذا السياق، صرح بيسكوف: "لقد قلنا مرارًا أن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء هذا النزاع، ورغم أنه لن يتم بين ليلة وضحاها، إلا أنه ممكن إذا ما غيرت واشنطن سياستها الخارجية".