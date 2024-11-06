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أحمد جودة - القاهرة - خرج باولو ديبالا مهاجم روما الإيطالي من قائمة الأرجنتين خلال المباراتين المقبلتين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، في الوقت الذي عاد فيه الحارس إيميليانو مارتينيز بعد انتهاء فترة إيقافه.

استبعاد ديبالا وعودة مارتينيز لقائمة الأرجنتين في تصفيات المونديال

وأعلن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين قائمة فريقه اليوم الثلاثاء في غياب ديبالا وانضمام إنزو بارينيشيا لاعب وسط بلنسية.

وتعرض مارتينيز للإيقاف مباراتين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب سلوك عدائي، وغاب عن أخر مباراتين للأرجنتين الشهر الماضي، لكنه سيشارك أمام باراجواي يوم 14 نوفمبر وأمام بيرو بعدها بخمسة أيام.

وتتصدر الأرجنتين التصفيات برصيد 22 نقطة من عشر مباريات، علما بأن أصحاب المراكز الستة الاولى يصعدون تلقائيا للمونديال.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) وخيرونيمو رولي (أولمبيك مارسليا الفرنسي) ووالتر بينيتيز (إيندهوفن الهولندي).

وفي الدفاع: جونزالو مونتيل (إشبيلية الإسباني) وناهول مولينا (أتليتكو مدريد الإسباني) وكريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي) وليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) ونيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) ونيوين بيريز (بورتو البرتغالي) وجيرمان بيزيلا (ريفر بليت الأرجنتيني) وليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) ونيكولاس تاجاليافيكو (أولمبيك ليون الفرنسي).

وفي خط الوسط: إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) ولياندرو باريديس (روما الإيطالي) وأليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) ورودريجو دي بول (أتليتكو مدريد الإسباني) وإيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) وجيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس الإسباني) وتياجو ألمادا (بوتافوجو البرازيلي) وإنزو بارينيتشيا (بلنسية الإسباني).

وفي الهجوم: أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) ونيكولاس جونزاليس (يوفنتوس الإيطالي) ونيكولاس باز (كومو الإيطالي) وفاكوندو بونانوتي (ليستر الإنجليزي) وليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي) وخوليان ألفاريز (أتليتكو مدريد الإسباني) وفالنتين كاستيانوس (لاتسيو الإيطالي).