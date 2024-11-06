ترامب يتعهد بخفض الضرائب والمديونية واستغلال مخزون النفط…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - العربية نت _ قال المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب مخاطباً أنصاره من مقر حملته في فلوريدا، معلنا فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية: “سنقوم بتخفيض الضرائب والمديونية والاستفادة من مخزون النفط الهائل لدينا”.

وقال ترامب بخطاب النصر، إنه سيصلح اقتصاد البلاد. و”سنساعد بلادنا على التعافي”.

وأشار إلى أنه حقق “انتصارا مذهلا” في الانتخابات لصالح الشعب الأمريكي.

وأضاف أن بلاده ستدخل عصرا ذهبيا بإعادة التعافي وحماية الحدود. قائلاً: “سنغلق الحدود ولن نسمح باستمرار الهجرة غير الشرعية.. سنعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم”.

وتابع: “سنغير أوضاع البلاد، وسأجعل الجيش الأميركي قوياً وسأوقف الحروب”.

أضاف: “لدينا نجم جديد هو إيلون ماسك”.

وشهدت العملية الانتخابية الأمريكية تنافسا محتدما بين الديمقراطية هاريس والجمهوري ترامب في السباق إلى البيت الأبيض، مع توالي ظهور النتائج الأولية تدريجياً.