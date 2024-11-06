نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عادل يتصدر المشهد بعد قراراته المثيرة في مباراة الزمالك والبنك.. ما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر حكم المباراة محمد عادل الأضواء في بداية دوري NILE، بعد اتخاذه عدة قرارات مثيرة في مواجهة الزمالك والبنك الأهلي ضمن الجولة الأولى من المسابقة، حيث احتسب ثلاث ركلات جزاء خلال اللقاء.

قاد محمد عادل المباراة كحكم ساحة، وعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين كمساعدين، بينما تولى محمد العتباني مهمة الحكم الرابع، بينما كان كل من محمد سلامة وأسامة محمد على جهاز الفار.

محمد عادل: التسريب الصوتي مفبرك

نفى محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، صحة التسريب الصوتي المتداول، وأكد أنه مزور.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "التسريب مفبرك، وسأقوم بتقديم بلاغ إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات للتحقيق في الأمر".

إبراهيم نور الدين: لم يصدر أي قرار بشأن إيقاف محمد عادل

من جانبه، شدد إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام، على أنه لم يصدر أي قرار بشأن إيقاف محمد عادل، وأوضح أنه سيتم الإعلان بكل شفافية عن أي قرارات متعلقة بالتحقيقات.

وأضاف أن التسجيل الصوتي خرج من غرفة الفار بعد 48 ساعة من المباراة، ووصل إلى سيد مراد لتحليله، وأن التحقيقات ما زالت جارية.

وأشار نور الدين: "احترمت تاريخ محمد عادل ولم أوجه له أي انتقاد بسبب أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي، خاصة أن اللقاء شهد جدلًا كبيرًا.

وقد خضع الحكم لجلسة استماع ولم تُتخذ ضده أي قرارات حتى الآن. كل ما يُثار عن إيقافه لا أساس له من الصحة".

وأكد أيضًا: "لن أتحدث عن القرارات الفنية للمباراة احترامًا للجنة، وسنعلن جميع التفاصيل بمجرد الانتهاء من التحقيقات. محمد عادل لن يُستبعد من القائمة الدولية".

