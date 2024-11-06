رئيس الوزراء: العالم يثني على مسار الدولة المصرية الإصلاحي السليم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أنَّ العالم يرى أن الدولة المصرية تسير في مسار إصلاحي سليم، ويثني الجميع على النتائج التي وصلت إليها مصر.



وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ استمرار مصر على هذا المسار سيخرج مصر والاقتصاد المصري بأسرع وتيرة ممكنة من هذه الأزمة، مشيرًا، إلى أنّ التحديات التي يمكن أن تسرع وتبطئ من نمو الإنجازات التي تسير فيها الدولة هي الظروف الخارجية التي تتعامل معها الدولة وسط التحديات التي يعيشيها الإقليم في خلال هذه الفترة.

وتابع رئيس الوزراء المصري، أنّ نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد كلها مبشرة للغاية، موضحًا أن الإيرادات الضريبة زادت 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.