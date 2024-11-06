سوسن بدر تنضم لأبطال مسلسل "كنترول" رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة سوسن بدر عن مشاركتها فى مسلسل جديد فى موسم دراما رمضان 2025، وذلك خلال حوارها مع برنامج سينماتك، المذاع على قناة SBC السعودية.

سوسن بدر تتحدث عن أعمالها الفنية القادمة

وقالت سوسن بدر: تعاقدت على مسلسل يعرض في رمضان 2025 الفترة الماضية ويحمل اسم كنترول من بطولة ريهام حجاج، والعمل مختلف جدًا وايضا مشاركه في مسلسل نسخة واحدة لا تكفى مع هنا الزاهد تأجل ولن يشارك فى الموسم هذا العام، لأنه لن يكتمل، لم أحسم مشاركتى فى الجزء الثانى من مسلسل قلع الحجر رمضان 2025، وأُحضر حاليًا لأعمالى الجديدة.

تفاصيل مسلسل كنترول

ويتكون مسلسل كنترول من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، سيشهد صراعات عديدة يدخل بها الثلاثي ريهام وعمر ومجدي، كما يحمل العمل العديد من المفاجآت في أحداثه، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال شهر نوفمبر الجارى، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد صالح، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.

أحدث أعمال سوسن بدر

ومن ناحية أخرى، تشارك سوسن بدر فى فيلم الهوى سلطان، ويجمعها العمل بـ منة شلبي وأحمد داود، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، وتجسد سوسن به شخصية والدة داود، والفيلم ومن بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، وعماد رشاد، والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

اخر اعمال سوسن بدر

وكان اخر اعمال سوسن بدر هو مسلسل البحث عن علا 2 من بطولة هند صبري، وتواصل خلاله تقديم شخصية سهير والدة هند ضمن الأحداث، والعمل مكون من 6 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ومن بطولة هند صبري، سوسن بدر، ظافر العابدين، هاني عادل، طارق الإبياري، ندى موسى، محمود الليثي، أحمد طارق، آيسل رمزي، عمر شريف، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.