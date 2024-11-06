أسماء جلال تغلق حسابها على إستجرام.. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الفنانة أسماء جلال خلال الفترة الماضية لانتقادات حادة بسبب صورتها مع الفنانة أمينة خليل والتى نشرتها الأخيرة على صفحتها على انستجرام وتجمعها بأسماء جلال كمعجبة وكانت ترتدي حينها الحجاب.

أسماء جلال تغلق حسابها على إستجرام

وفاجأت أسماء جلال جمهورها بغلق حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير إنستجرام، وبعدما تصدرت التريند فى الأيام الماضية، بسبب صورتها مع الفنانة أمينة خليل والتى تسببت فى انتقادات حادة لأسماء جلال بسبب تخليها عن الحجاب.

انتقادات لأسماء جلال بسبب إطلالة الفستان الأبيض

سبق، أثارت إطلالة الفنانة أسماء جلال في فيلم "الفستان الأبيض" جدلًا واسعًا، حيث ظهرت بفستان ساتان أنيق بلون "بامبي" الناعم، بتصميم مكشوف الأكتاف أثار تفاعل الجماهير وتباين الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاملت أسماء جلال مع الردود السلبية بأسلوب هادئ، حيث أكدت أنها تتفهم آراء الجمهور المختلفة ولا تنزعج منها.

أحدث أعمال أسماء جلال

ومن ناحية أخرى، تعاقدت أسماء جلال، على بطولة مسلسل جديد مع طه دسوقي وعلي قاسم، وايضا بدأت تصوير فيلم "إن غاب القط"، مع آسر ياسين، ومن إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار، كما تنتظر عرض فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

آخر أعمال أسماء جلال

وكان آخر أعمال أسماء جلال هو مسلسل أشغال شقة، وشاركها البطولة هشام ماجد، وأيضا شاركت في فيلم “ولاد رزق 3″، من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، كما شاركت في فيلم”اللعب مع العيال” من بطولة محمد إمام، وشارك في العمل ويزو، مصطفى غريب، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، والعمل من تأليف