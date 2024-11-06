مسلسل "ناقص ضلع".. أحدث أعمال كندة علوش

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة كندة علوش في مسلسل جديد تحت عنوان ناقص ضلع (اسم مؤقت)، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم 2025.

أحدث أعمال كندة علوش

وتعود كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل ناقص ضلع (اسم مؤقت)، الذي تشارك في بطولته مع النجمتين نيللي كريم وروبي.

تفاصيل مسلسل ناقص ضلع

ومسلسل ناقص ضلع بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش، إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويأتي هذا بعد مرور ثلاث سنوات على غياب كندة عن الدراما التلفزيونية.

آخر أعمال كندة علوش

وكان آخر أعمال كندة علوش هو مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 من أعمال شاهد الأصلية، محققًا أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه على المنصة، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحًا عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

وايضا شاركت في فيلم نزوح للمخرجة سؤدد كعدان، والذي شارك في أكثر من 20 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا، من بينها مهرجان فينيسيا، حيث فاز بجائزتين من المهرجان. وفيلمي السباحتان (2021) الذي افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وباص 22 (2023) الذي جاء عرضه العالمي الأول بنفس المهرجان.