القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الفنان حميد الشاعري إلي وعكة صحية دخل على أثرها إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد شعوره بالآلام شديدة أستمرت لمدة ساعتين.

تفاصيل الحالة الصحية لـ حميد الشاعري

وخضع حميد الشاعري إلي جراحة في شبكة العين بعد شعوره بالآلام شديدة أستمرت لمدة ساعتين حيث قام فريق طبي متكامل باجراء الجراحة بسبب دقتها الشديدة.

وخرج حميد إلي غرفة مكث فيها لمدة ٢٤ ساعة، وبعدها استكمل علاجه في منزله تحت إشراف طبي على أن يستأنف نشطاه الفني بعد 15 يوما حتى يكون تماثل للشفاء بشكل كامل.

أحدث أعمال حميد الشاعري

ومن ناحية اخري، أحيا الفنان حميد الشاعري حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، بمشاركة نجوم التسعينيات هشام عباس وإيهاب توفيق، ولاقى الحفل نجاحا كبيرا ورواجا وانتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل الحضور مع الشاعري خلال الغناء، ورقصوا وغنوا معه طوال الحفل.

آخر أعمال حميد الشاعري

وكان آخر أعمال حميد الشاعري هي اغنيه بعنوان "الحلوين بزيادة" بمشاركة المطربة الشابة جوري وكلمات أحمد حبيب وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع حميد الشاعري.

كلمات اغنيه "الحلوين بزيادة"

أكتر من الحلوين بزيادة، أطعم من كل القمرات

مش محتاجة مني إشادة خفة دم تقول شربات

المزيكا بكل آلاتها تضربلك تعظيم سلامات

المزيكا بكل آلاتها تضربلك تعظيم سلامات

يعني جمال يحتار فيه أطباء (يعني دلال ولا أي دلال)

يضربوا أمثال بيكي أحبة (ويغنولك مية موال)

مرسومة رسمة بميزان مفيهاش غلطة بقى تتقال

يعني دلال ولا أي دلال

(يضربوا أمثال بيكي أحبة) ويغنولك مية موال

مرسومة رسمة بميزان مفيهاش غلطة بقى تتقال

(أكتر من الحلوين بزيادة، أطعم من كل القمرات)

أنت الكل وسيد الكل (يا حكاية ورواية تجن)

نظره وغمزة تدوخ دوخة (قلبي يشوفها يرق يحن