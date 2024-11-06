لهذا السبب.. عمرو مصطفى يعلن تأجيل طرح أحدث أعماله

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان عمرو مصطفى، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشر صورة يعبر فيها عن سبب تأجيل طرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «متسألوش، وعايشين اليوم».

سبب تأجيل عمرو مصطفى طرح أحدث أعماله

وعلق عمرو مصطفى: «صباح الخير يا عيلتي الجميلة، حابب أشارك معاكم خبر مهم بخصوص أغنيتي الجديدة. كان من المفترض إطلاق (متسألوش) و(عايشين اليوم)، لكن قررت تأجيلهم شوي.. الريتش على فيسبوك مش في أفضل حالاته حاليًا، وأنا حابب الأغاني توصل لأكبر عدد ممكن منكم. أنا مؤمن إن الموسيقى بتكون أحلى لما توصل لكل الناس. فبإذن الله، لما الدنيا تكون شغالة والريتش يكون في أحسن حال، هنزل الأغاني على طول، انتظروني ودعمكم دايمًا بيصنع الفرق، في انتظار الريتش».

آخر أعمال عمرو مصطفى

وكان آخر أعمال عمرو مصطفى، هي أغنية معرفش ينساني، من كلمات ربيع السيوفي، وألحان عمرو مصطفى، ومساعد مخرج عمر شيندي، وتضمنت كلماتها: «وقال ما عرفش ينسانى، وما رتحش لحبيب تانى، رجع ليا.. ولعينيا ماليه الشوق، راجع يحلف بأيامي، وشفته بيبكى قدامى، ويشكيلى عذاب خلى، ضميرهُ يفوق، سيبتهُ وانا بقول يا خسارة، الدنيا صحيح دوارة، ودى غلطة مين لو فاكر، انى مستنيه، حبنا بإيديه بقى ماضى، وطبيعى انساه.. ده العادى، واهو شاف بعينيه الدنيا ماوقفتش عليه».

نبذة عن عمرو مصطفى

ولد عمرو مصطفى عام 1979، برزت قدرته على التلحين منذ طفولته، حين كان يلحن القصائد العربية التي وجدها في كتب اللغة العربية المدرسية، كانت نقطة التحول في مسيرته عندما قام بتلحين خمس أغنيات للمطرب عمرو دياب في ألبوم "أكتر واحد بيحبك"، الذي حصل على جائزة "الورلد ميوزيك أوارد" حينها. وفي عام 2007، قرر أن يخوض تجربة الغناء إلى جانب التلحين، وأصدر ألبومه الأول "أيامي"، تبعه ألبوم "علامة في حياتي" في عام 2008، و"الميني ألبوم" بعنوان "الكبير كبير" في 2009.