تعرف علي موعد عرض مسلسل "موعد مع الماضي" علي نتفليكس

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة نتفليكس العالمية عن موعد مسلسل موعد مع الماضي من بطولة آسر ياسين، وهو من نوعية مسلسلات الغموض والإثارة والتشويق.

موعد عرض مسلسل موعد مع الماضي علي منصة نتفليكس العالمية

ومن المقرر عرض مسلسل موعد مع الماضي من بطولة آسر ياسين علي منصة نتفليكس العالمية يوم 6 ديسمبر المقبل، والعمل من نوعية مسلسلات الغموض والإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

وييتكون مسلسل موعد مع الماضي من 8 حلقات، ومن بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، صبا مبارك، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء جاميكا، وتامر نبيل، ومن تأليف محمد المصري، إخراج السدير مسعود، ومن إنتاج مجموعة كاريزما مع المنتج المنفذ محمد مشيش.

قصة مسلسل موعد مع الماضي

وتدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي حول شخصية يحيى التي يقدمها آسر ياسين، والذي يخوض رحلة مليئة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية والتي تلعب دورها هدى المفتي، ومع تتابع الأحداث تصبح كل الشخصيات مشبوهة، مما يدخله في أزمات عديدة.

أحدث أعمال آسر ياسين

ومن ناحية اخري، بدأ آسر ياسين خلال الفترة الماضية تصوير فيلمه الجديد إن غاب القط، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يضم أسماء جلال، محمد شاهين، إنتصار، سماح أنور، وعلي صبحي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح، وإنتاج شركة kay oh Pictures.

وايضا يرتبط بمسلسله الجديد الحب كله، والذي ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 15 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة له في الفترة الحالية الاتفاق مع باقي الأبطال المشاركين به بجانب آسر ياسين، والمسلسل من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج محمد السعدي شركة media hub.

آخر اعمال آسر ياسين

وكان اخر اعمال آسر ياسين هو مسلسل دون سابق إنذار الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024، وشاركته في بطولته عائشة بن أحمد، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي، وتناول العمل الخلافات الزوجية ومواجهة الزوجين لصعوبات بعد اكتشاف إصابة ابنهما بالسرطان، قبل أن يكشف العمل أن هذا الطفل ليس ابنهما، والعمل مكون من 15 حلقة، من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، حنان سليمان، وإسلام حافظ، والمسلسل من تأليف ألمى كفارنة ومن إخراج هاني خليفة.