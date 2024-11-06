انت الأن تتابع خبر خالد الزعاق وحدث فلكي جديد سيضرب سماء السعودية .. مفاجأة سيشهدها جميع سكان المملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تطور فلكي هام ينتظره الكثيرون في المملكة العربية السعودية، خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق يحذر من تغيرات فلكية ومناخية خلال هذا الشهر وسيمنح محبي الفلك فرصة نادرة لمشاهدة ظاهرة نادرة تجمع بين نجم سهيل وكوكب الزهرة.

حدث فلكي يضرب سماء السعودية