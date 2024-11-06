انت الأن تتابع خبر خالد الزعاق وحدث فلكي جديد سيضرب سماء السعودية .. مفاجأة سيشهدها جميع سكان المملكة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في تطور فلكي هام ينتظره الكثيرون في المملكة العربية السعودية، خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق يحذر من تغيرات فلكية ومناخية خلال هذا الشهر وسيمنح محبي الفلك فرصة نادرة لمشاهدة ظاهرة نادرة تجمع بين نجم سهيل وكوكب الزهرة.
حدث فلكي يضرب سماء السعودية
- أوضح الدكتور خالد الزعاق أن المملكة تستعد لاستقبال حدث فلكي استثنائي في منتصف هذا الشهر، حيث سيبدأ النجم الثاني من سهيل في الظهور ويُعد ظهور نجم سهيل علامة مميزة لفصل الشتاء في المملكة وأشار الزعاق إلى أن الجمهور سيحظى بفرصة نادرة لمشاهدة كوكب الزهرة بوضوح بعد مغيب الشمس، مما سيزيد من الإثارة بين هواة الفلك.
- ومن المتوقع أن يشهد نهاية الشهر الجاري حدثاً استثنائياً يتمثل في اجتماع نجم سهيل مع كوكب الزهرة، وهي ظاهرة فلكية نادرة ستعزز من تجربة مراقبة السماء خلال هذه الفترة.