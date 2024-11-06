انت الأن تتابع خبر عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف تبكي مرعوبة من الخوف: "هذا ماسيحدث في سوريا في نصف هذا الشهر"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت سيدة الفلك وخبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في نصف هذا الشهر في سوريا.

ليلى عبد اللطيف وجهت رسالة للشعب السوري وقالت أن عليهم الاستعداد، الأمر الذي فاجأ الجميع وتسائلوا عما سيحدث في هذا الشهر.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن تشهد سوريا أمطاراً غزيرة تتسبب في فيضانات وأزمات، وأشارت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات قبل وقوع الكارثة

كما توقعت العرافة اللبنانية انهيارا كبيرا يعد الأكبر على الاطلاق لليرة السورية ماسينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية.