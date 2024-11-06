صندوق تحيا مصر: «دكان الفرحة» يفتح أبوابه لرعاية 2000 طالب وطالبة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - نظم صندوق تحيا مصر معرض مبادرة "دكان الفرحة" في جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، ليوفر 9 آلاف قطعة من الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات، ويأتي إطلاق هذه المبادرة من قبل الصندوق في إطار سعيّه الدائم لدعم الطلاب المستحقين والأولى بالرعاية، وتخفيف العبء المادي عن كاهل أسرهم.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول للمعرض وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الدكتور إلهامي على ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر، ومحافظة البحيرة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ويأتي المعرض بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 2000 طالب وطالبة المعد لهم دراسة حالة اجتماعية لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية من الصندوق بحُرية تامة ودون مقابل، ويستمر على مدار يومين على التوالي الأربعاء والخميس 6 و7 نوفمبر ويأتي تنظيم معرض جامعة دمنهور ضمن سلسلة من المعارض التي تجوب محافظات الجمهورية طوال العام الدراسي، وذلك للسعي إلى تهيئة بيئة محفزة لطلاب الجامعات، وتوفير كافة الإمكانيات التي تدعم إبداعاتهم وتشجعهم على المشاركة الفعالة.

وعبّر الطلاب عن إعجابهم الشديد بالتنوع في الملابس ذات الجودة العالية المعروضة في المعرض، والتي تلبي مختلف الأذواق، وقد جاء هذا المعرض مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أسعار الملابس الشتوية، مما ساهم في توفير خيارات متنوعة، كما أشادوا بالتنظيم المحكم للمعرض والتعاون المثالي من قبل المتطوعين، مما خلق أجواءً مريحة وممتعة ساهمت في نجاح معرض دكان الفرحة.

الجدير بالذكر، أن معارض دكان الفرحة تعد أحد أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق لتوفير الكساء للطلاب الأولى بالرعاية وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلون، وأسيوط، فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، والأقصر والواحات البحرية، والمنيا، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء.