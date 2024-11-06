مدبولى: مديرة صندوق النقد الدولى أثنت على مشروع حياة كريمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - قال د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، عقدت على هامش الزيارة التي قامت بها إلى مصر، لقاءً مع مجتمع رجال الأعمال ومجموعة من شركات ريادة الأعمال ومجموعة من المواطنين ممن استفادوا من مشروع حياة كريمة.

وأضاف "مدبولي" اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن مديرة صندوق النقد الدولي أثنت بصورة كبيرة على مشروع "حياة كريمة".

وقالت "جورجييفا": إن ما تقوم به مصر في هذا المشروع هو شيء رائد ومهم، ولديكم تجربة ثرية في كيفية الوصول إلى فئات كانت تعاني العديد من المشاكل وتحسين معيشتها، وشجعت على أن تستمر الدولة في تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة القادمة.