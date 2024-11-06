البرهان مهنئا ترامب: نتطلع لعلاقات متطورة لما فيه مصلحة البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - هنأ الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال البرهان عبر حسابه على منصة إكس "أتقدم بالتهنئة للرئيس دونالد ترامب على فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، متمنيا له التوفيق".

وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، عن تطلع السودان لعلاقات متطورة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لما فيه خدمة مصالح البلدين.