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انخفاض أسعار الذهب عالمياً

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأمريكية، كما ينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” المقبل. انخفاض أسعار الذهب عالمياًانخفضت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأمريكية، كما ينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” المقبل. وذكرت وكالة رويترز ان سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى2783.89 دولاراً للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى2747.80 دولاراً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى32.47 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين0.7 بالمئة إلى 992.92 دولاراً وانخفض البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1085.24 دولاراً.

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