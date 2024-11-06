إيرادات غير مسبوقة.. فيلم "المخفي" يجتاح دور العرض ويتفوق على المنافسين

القاهرة - محمد ابراهيم -

تشهد دور العرض السينمائية موسم صيفي مثير، مع تنوع الأعمال المعروضة بين الأكشن والكوميديا، ما يجذب فئات متنوعة من الجمهور ويزيد من حدة المنافسة بين الأفلام على تحقيق أعلى الإيرادات.

من بين الأفلام المطروحة "آل شنب" و"المخفي" و"إكس مراتى" و"عاشق"، حيث تتفاوت الإيرادات اليومية بين هذه الأعمال في سباق لاعتلاء قمة شباك التذاكر.

نجاح فيلم "المخفي" في تحقيق إيرادات قوية

حقق فيلم "المخفي" نجاحًا لافتًا بإيرادات بلغت 84،286 جنيه في ليلة واحدة.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يواجه صعوبة في التأقلم مع الحياة العملية بسبب خجله الزائد، مما يدفعه إلى تصديق كل ما يُقال له.

يعيش هذا الشاب سلسلة من المواقف الكوميدية في بيئة العمل ومع عائلته وأصدقائه، حيث يتم تسليط الضوء على عفويته التي توقعه في العديد من المشاكل.

"آل شنب": نجمات الصف الأول في عرض كوميدي مميز

حقق فيلم “آل شنب” إيرادات 185،860 جنيها، يضم فيلم "آل شنب" نخبة من النجوم، من بينهم ليلى علوي، لبلبة، وسوسن بدر. ويقدم العمل رؤية كوميدية جديدة من إخراج أيتن أمين وتأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام.

هذا الفيلم، الذي يشهد مشاركة العديد من الأسماء البارزة، يضفي طابعًا مرحًا على دور العرض ويجذب جمهورًا كبيرًا.

إيرادات "إكس مراتى" تستمر في التزايد

حقق فيلم "إكس مراتى" إيرادات جيدة بلغت 80،130 جنيه، ويجمع العمل بين نخبة من الفنانين مثل هشام ماجد، محمد ممدوح، وأمينة خليل، ويأتي بتوقيع أحمد عبد الوهاب وكريم سامي في الكتابة، ومعتز التوني في الإخراج.

إكس مراتى

تراجع طفيف لفيلم "عاشق" في السباق

جاء فيلم "عاشق"، الذي كان يحتل صدارة شباك التذاكر، في المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 67،575 جنيه.

ويتناول العمل قصة حب مشوقة تجمع بين شخصيتين يؤديهما أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ويأتي الفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

"اللعب مع العيال" يعيد محمد إمام للسينما الكوميدية

في المركز الرابع جاء فيلم "اللعب مع العيال" بإيرادات بلغت 31،546 جنيه. ويعيد هذا العمل محمد إمام إلى السينما الكوميدية بأسلوب يشبه الأعمال الناجحة للمخرج شريف عرفة، مثل فيلم "الناظر"، حيث يقدم قصة شاب يواجه مجموعة من الأزمات الكوميدية.

"دراكو رع" يجذب عشاق الكوميديا الجديدة

حقق فيلم "دراكو رع"، بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، إيرادات بلغت 20،779 جنيه. ويقدم هذا الفيلم رؤية كوميدية فريدة تجمع بين الضحك والمغامرة، بتوقيع كريم أبو زيد في الإخراج.

استمرار تراجع "ولاد رزق 3"

رغم شعبية سلسلة "ولاد رزق"، إلا أن الجزء الثالث حقق 13،116 جنيه فقط في ليلة العرض الأخيرة.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء الذين يدخلون في صراعات كبيرة بعد سرقة شيء ثمين، في إطار من الأكشن والإثارة.

"عصابة الماكس" في القائمة بإيرادات متواضعة

سجل فيلم "عصابة الماكس" إيرادات وصلت إلى 10،500 جنيه. ويقدم العمل فريقًا متنوعًا من الممثلين، من بينهم أحمد فهمي وروبي، ويأتي الفيلم بتوقيع حسام الحسيني في الإخراج.

"عنب" في ذيل القائمة بإيرادات منخفضة

جاء فيلم "عنب" في المركز الأخير بإيرادات قدرها 408 جنيه. وتدور أحداثه حول مواقف كوميدية خلال ليلة توديع العزوبية، مما يعرض الأبطال لعدة مواقف طريفة.

سباق مستمر ومنافسة متجددة

يبقى الموسم الصيفي 2024 في السينما المصرية مليئًا بالإثارة، حيث تتنوع الأفلام بين الأكشن والكوميديا، ما يعكس تنوع الخيارات أمام الجمهور ويدفع الأفلام لتحقيق مزيد من النجاح والإيرادات.