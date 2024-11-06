إقلاع الطائرة الإغاثية الكويتية الأولى إلى لبنان محملة ب 30 طنا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:28 صباحاً - من قاعدة عبدالله المبارك الجوية، إلى لبنان محملة ب 30 طنا من الأدوية و المستلزمات الصحية والأجهزة الطبية، مقدمة من وزارة الصحة ضمن حملة (الكويت بجانبكم) .

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتسخير كافة إمكانيات القوة الجوية والجيش الكويتي لدعم وتسهيل نقل المساعدات الإغاثية للشعب اللبناني، تم إنشاء جسر جوي إغاثي في لبنان، بالتعاون والتنسيق بين الجيش الكويتي ووزارة الخارجية ووزارة الصحة.