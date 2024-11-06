وزارة الثقافة تنظم حفلا لجلاس اونيون وذكريات البيتلز بالأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - جلاس اونيون يقدم أشهر أغانى الستينات والسبعينات على المكشوف

ضمن فعاليات وزارة الثقافة، تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لفريق "جلاس اونيون" فى الثامنة مساء الجمعة ٨ نوفمبر على المسرح المكشوف .

تستعيد خلالها ذكريات موسيقى فريق البيتلز المعروف والتى اشتهرت خلال فترة الستينيات وبداية السبعينيات من القرن العشرين وذلك بمصاحبة اوركسترا ايزيس الوتري بقيادة المايسترو خالد صالح، يتضمن البرنامج عزفا وتقديم لأغنية "طريق آبي" واغاني اخرى للبيتلز منها "تعالى سويا"، "شئ ما"، "مطرقة ماكسويل الفضية"، "محبوب"، "حديقة الأخطبوط"، "أريدك"، "ها هي الشمس تأتي"، "لأن"، "أنت لم تعطيني المال الخاص بك"، "ملك الشمس"، "بوليثين بام"، "لقد جاءت من خلال النافذة"، "الغفوة الذهبية والنهاية" وغيرهم من الاغاني..

يذكر أن فريق "جلاس اونيون" تأسس عام ٢٠٠٩ وقدم العديد من الحفلات المميزة فى مختلف الأماكن الثقافية، كما شارك في أحياء إحتفالات الجالية الإنجليزية فى مصر، ويسعى الفريق إلي المشاركة فى مهرجان البيتلز العالمى الذى يقام سنويا فى ليفربول بانجلترا منشأ فريق البيتلز، ومن المعروف أن موسيقى البيتلز أثرت الحياة الموسيقية فى العالم خلال حقبة ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ولعبت دورا فعالا فى الحياة السياسية والاجتماعية الدولية، كما تاثرت بها حركات التحرر والسلام لما حملته من معانى سامية ورسائل ايجابية.