رئيس الأعلى للإعلام يهنئ رئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة بمناسبة صدور القرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - يهنئ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المستشارة أمل عمار بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية باختيارها رئيسًا للمجلس القومي للمرأة وأعضاء المجلس، مؤكدًا أن التشكيل الجديد يضم قامات وخبرات كبيرة.

وأعرب رئيس الأعلى للإعلام، عن خالص امنياته بالتوفيق لرئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة في مهمتهم القادمة، في الحفاظ والدفاع وتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها، خاصة في ظل المكتسبات التي حصلت عليها السيدات وتمكينهم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف جبر، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حيث المكتسبات التي حصدتها خلال السنوات الأخيرة؛ فنجحت في تولي المناصب القيادية والبرلمانية وباتت في دائرة صناع القرار.