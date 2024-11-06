العالم اليوم - نعيم قاسم: الانتخابات الأميركية بلا قيمة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأربعاء، إن الانتخابات الأميركية بلا قيمة بالنسبة للحزب، مؤكدا الاستعداد لحرب استنزاف طويلة مع إسرائيل.

وأوضح قاسم في كلمة له بمناسبة "ذكرى أربعينية الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله" والذي اغتالته إسرائيل في سبتمبر الماضي أنه: "نحن لا نبني على الانتخابات الأميركية سواء نجحت كمالا هاريس أو نجح دونالد ترامب هذا ليس له قيمة بالنسبة لنا ".

وأضاف حزب الله يملك "عشرات الآلاف من المقاومين المدربين على مواجهة العدو. إذا كان العدو يراهن على حرب استنزاف فنحن حاضرون مهما طال الزمن".

ولفت إلى أنه "كنا نتوقع حصول الحرب الإسرائيلية في يوم من الأيام ولذلك تأهبنا".

وتابع: " لدينا عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات ولدينا الإمكانات اللازمة لفترة طويلة".

وشدد على أن: "الميدان وحده هو من يوقف العدوان عبر الحدود إضافة إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وأكد أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض تحديد موعد لنهاية الحرب وهو أمام مشروع يتخطى غزة وفلسطين ولبنان إلى الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "خطوات هذا المشروع من خلال الحرب على لبنان تهدف إلى إنهاء وجود حزب الله، واحتلال لبنان ولو عن بعد وجعله شبيها بالضفة، والعمل على خارطة الشرق الأوسط".

وشدد على أن "خيارنا الحصري هو منع الاحتلال من تحقيق أهداف عدوانه وليس في قاموسنا إلا استمرار المقاومة".

وأردف: "سنجعل الإسرائيلي يدرك تماما أنه في الميدان خاسر وليس رابحاً وهذه الخسارة ستمنعه من تحقيق أهدافه".

وأكد أنهم سيجعلون "العدو هو الذي يسعى إلى المطالبة بوقف العدوان"، مضيفا :"نحن لن نبني توقع وقف العدوان على حراك سياسي ولن نستجدي لإيقاف العدوان".