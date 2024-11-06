العالم اليوم - موليس آند كومباني: دعم المركبات الكهربائية لن تستمر مع ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "موليس آند كومباني"، إريك كانتور، إن قطاع الطاقة سيكون أكثر مرونة وأكثر توجها نحو النمو فيما يتعلق بالتشريعات التي سيتبعها البيت الأبيض، مع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

وأضاف كانتور خلال جلسة حوارية، أدارتها لبنى بوظة رئيسة قسم الاقتصاد في "دوت الخليج" ضمن معرض ومؤتمر أديبك 2024 حول تأثير فوز ترامب على الاقتصاد وأسواق الطاقة، أنه من المتوقع، مع فوز ترامب، أن يتم إلغاء قرار وقف تصدير الغاز الطبيعي المسال، والذي فرضته إدارة الرئيس بايدن.

وأوضح أن إلغاء مثل هذا القرار سيكون بمثابة إشارة قوية للمستثمرين بأنه يمكن الاعتماد على الحكومة الجديدة في واشنطن، والتأكد بأنها لن تمس بعملية التطوير المستمرة في تصدير الغاز الطبيعي المسال، لأنها مكون مهم في مزيج الطاقة.

ويعتقد كانتور بأن العام المقبل سيكون "مليئا بالمحادثات لمناقشة المسائل المالية في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى وجود ضرورة لمحاولة العمل على معالجة التطلعات في ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والتي كانت جزءا من الحزمة الضريبية للرئيس ترامب في عام 2017، وكيفية تأثيرها على الأسر العاملة.

وأضاف: "هذا أيضا مع ضرورة النظر في كيفية تمويل الحكومة بأميركا والديون التي نتحملها".

المركبات الكهربائية.. والصين

يرى نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "موليس آند كومباني" أنه مع فوز ترامب، فإن الإعانات التي يتم توفيرها حاليا لقطاع المركبات الكهربائية "ربما لن يتم الاستمرار فيها على الأرجح"، بحسب تعبيره.

وأوضح كانتور أن قطاع صناعة الطاقة المتجددة قد شهد نموا كبيرا خلال العامين الماضيين مع تمرير قانون "الحد من التضخم"، فضلا عن وجود إعانات سخية في قوانين أخرى مثل دعم قطاع الرقائق، وقطاع البنية التحتية، وأنه على الأرجح سيتم مراجعة كافة هذه الإعانات من قبل الإدارة الجديدة.

وقال كانتور: "أعتقد أن كل هذه الأمور ستكون مطروحة للنقاش خلال المحادثات المالية العام القادم، وسيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في التخلص من كل هذه الإعانات، وأعتقد أن هذا سيكون أمرا سياسيا خالصا، لأن الكثير من المشروعات بقطاع الطاقة المتجددة تعني توفير الوظائف لدى أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، وبالتالي لا أظن أنهم جميعا سيتجاهلون الأمر".

وأضاف: "في ما يتعلق بالصين، فقد قامت إدارة بايدن بفرض تعريفات بنسبة 100 بالمئة على المركبات الكهربائية. أعتقد أن هذه التعريفات ستستمر إن لم تكن ستزداد".

وأوضح أن إدارة الرئيس ترامب ستقوم على الأرجح بالعمل لمواجهة أية ممارسات غير عادلة في التجارة من قبل الصين.