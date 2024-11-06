ورش فنية ومسابقات للأطفال في أولى فعاليات قافلة قصور الثقافة بالدلنجات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، الثلاثاء، أولى فعاليات قافلة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

استهلت الفعاليات بعدد من الورش الفنية نفذت بمدرسة الدلنجات الإعدادية القديمة للبنات، ومنها الطرق على القصدير، تعليم أساسيات الرسم والتلوين، الخياطة والكروشيه، بجانب تصميمات بالريزن وعرائس جوانتي.

وتواصلت الفعاليات مع فقرة اكتشاف مواهب في المجالات المختلفة، وورش حكي، بجانب مسابقة ثقافية وتوزيع جوائز على الطالبات المتميزات.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، قدمت خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني الطربية وسط تفاعل وإعجاب عدد غفير من الجمهور.

القافلة ينفذها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ضمن أنشطة مكثفة تشهدها هيئة قصور الثقافة خلال الآونة الأخيرة.