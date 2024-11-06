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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، اختياره لقائمة حراس المرمى المشاركين في معسكر الفراعنة الذي سيقام في نوفمبر المقبل.

"تشمل الأهلي والزمالك" حسام حسن يحدد قائمة حراس مرمى منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

ويواصل منتخب مصر تحضيراته لمعسكر نوفمبر، حيث سيخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك أمام منتخبي كاب فيردي وبوتسوانا.

وكشف مصدر داخل المنتخب في تصريحات صحفية، أن حسام حسن قرر ضم أربعة حراس للمعسكر، وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير من الأهلي، ومحمد عواد من الزمالك، والمهدي سليمان من الاتحاد السكندري.

يُذكر أن المنتخب المصري ضمن تأهله رسميًا لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب بعد تحقيقه الفوز في أول أربع جولات وحصده للنقطة 12.

ومن المتوقع أن يعلن حسام حسن قائمة المنتخب لمعسكر نوفمبر خلال هذا الأسبوع بعد انتهاء الجولة الثانية من منافسات دوري نايل.