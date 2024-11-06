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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تمنح شركة MAFI الرخصة الذهبية لمشروع تصنيع المواد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على منح شركة “إم إيه إف أي (MAFI)” لتصنيع الحاصلات الزراعية، “الرخصة الذهبية”، عن مشروع تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجفيد وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية.
يقام المشروع على مساحة 154655،39 م2، بقطعة رقم 3 بمنطقة المطورين، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، محافظة المنوفية، على أن يتم البدء في تشغيل المشروع خلال شهر مارس من عام 2026، بتكلفة استثمارية تقدر بـ (180.122.000$).
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 720 فرصة عمل، ويستهدف تقليل الواردات ونقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال الصناعات الغذائية، كما يستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 100% من حجم إنتاجه إلى دول العالم.
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