إسرائيل ترتكب 7 مجازر فـي 48 ساعة بغزة.. وتهجير قسري للمئات بالشجاعية

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سبع مجازر خلال ٤٨ ساعة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ١٢٠ شهيدا و٢٠٥ مصابين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٤١٧٦ شهيدا و ١٠٤٤٧٣ اصابة من السابع من أكتوبر ٢٠٢٣م.

وتطل المجاعة برأسها وسط وجنوب قطاع غزة في ظل اختفاء الدقيق من الأسواق نتيجة تقليص المساعدات وعدم قيام الانروا بتوزيع الدورة الرابعة.

وشوهد عشرات الآلاف من المواطنين يصطفون في طوابير طويلة للحصول على ربطة خبز امام عدد قليل جدا من المخابز . كما اضطر مئات الفلسطينيين للنزوح قسرا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باتجاه مناطق أخرى جنوب ووسط المدينة، عقب إصدار الاحتلال الإسرائيلي «أوامر إخلاء» جديدة وتهديدات باستهداف الحي بالقصف.

ونزحت عشرات العائلات من الحي، سيرًا على الأقدام تاركين منازلهم أو ما تبقى منها، متجهين إلى مناطق جنوب ووسط مدينة غزة، حاملين على ظهورهم بعض الأمتعة والأغطية، وفقا للمصادر المحلية.

ويعتمد الفلسطينيون على السير في تنقلاتهم، بسبب ندرة وسائل النقل والمواصلات، في ظل شح الوقود وتدمير الاحتلال الإسرائيلي لآلاف المركبات المدنية أثناء اجتياحاته البرية في مختلف المناطق.