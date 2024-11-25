الأردن يتعامل مع إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية

عمّان ـ وكالات: أعلن الأمن العام الأردني، فجر أمس «تعامله مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه دورية أمنية عاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمّان» في محيط السفارة الإسرائيلية. وقال الأمن العام الأردني، في بيان له، إن «شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار»، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.

وبينت أنه «جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل الجاني».

وأشارت مديرية الأمن العام، إلى أنه «أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات». يأتي ذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام أردنية، في وقت سابق، أن «الشرطة الأردنية فرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بعد سماع طلقات نارية».