العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي: قطعنا بعض أذرع "الأخطبوط الإيراني"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الإثنين، إن بلاده نجحت في "قطع بعض أذرع الأخطبوط الإيراني".

وذكر كاتس، خلال زيارته للقيادة المركزية:

إذا كانت إيران رأس الأخطبوط، فقد قطعنا بالفعل بعض أذرعها تماما.

لقد أعددنا ضربات قاسية في أذرع أخرى - وسنواصل ذلك.

نرى جهدا إيرانيا لا هوادة فيه ومؤسسيا لإنشاء جبهة ضد دولة إسرائيل.

مهمتكم هي ضمان ومنع إيران من النجاح.

ويوم الأحد، قال علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، إن طهران تجهز "للرد" على إسرائيل.

وكانت طهران توعدت بالرد على ثلاث هجمات جوية شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية إيرانية في 26 أكتوبر، والتي جاءت بعد أسابيع قليلة من إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي صوب إسرائيل.

كما قال لاريجاني في وقت سابق للتلفزيون الرسمي إن "إسرائيل تهدف لنقل النزاع إلى إيران".

وأضاف: "علينا التصرف بحكمة لتجنّب الوقوع في هذا الفخ وعدم الرد بشكل غير مدروس".