العالم اليوم - البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار "قريبا"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - قال البيت الأبيض، الإثنين، إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار "قريبا".

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي:

التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن.

وقف إطلاق النار في لبنان صار قريبا.

المحادثات ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.

الرئيس بايدن يتابع هذه المفاوضات عن قرب.

ليس من الحكمة تقديم تفاصيل والمحادثات ما تزال مستمرة.

الأمور تمضي في اتجاه إيجابي.

لا يمكن أن نقول إننا حققنا هدفنا حتى نحصل على اتفاق.

الرئيس تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي واتفاق وقف إطلاق النار في لبنان كان ضمن ما تم مناقشته.

نحن نسير في الاتجاه الصحيح للحصول على اتفاق لكن ذلك لم يتم حتى الآن.

من جهته، قال قصر الإليزيه الفرنسي إن المناقشات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله "أحرزت تقدّما كبيرا".

وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب قال لرويترز، الإثنين، إنه لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة اقترحتها الولايات المتحدة لمدة 60 يوما لإنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وأضاف أن إحدى نقاط الخلاف بشأن من سيراقب وقف إطلاق النار تسنى حلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالموافقة على تشكيل لجنة من خمس دول، منها فرنسا، وترأسها الولايات المتحدة.

وقال مسؤول لبناني ودبلوماسي غربي لرويترز إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين اللبنانيين بإمكان الإعلان عن وقف إطلاق النار "في غضون ساعات".

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية: "الاتفاق مع لبنان تم إنجازه ولم يتبق سوى المصادقة عليه في الكابينيت".

هذا وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الحكومة ستجتمع الثلاثاء لبحث الموافقة على وقف لإطلاق النار مع لبنان.