نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب ثلاث سنوات كندة علوش تعود إلى الدراما التلفزيونية في رمضان بمسلسل "ناقص ضلع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود النجمة كندة علوش إلى الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل "ناقص ضلع" (اسم مؤقت)، حيث تشارك البطولة مع النجمتين نيللي كريم وروبي.

المسلسل من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويُعرض في موسم رمضان 2025.

أعمال كندة الأخيرة في التلفزيون



آخر أعمال كندة علوش التلفزيونية كان مسلسل "ستات بيت المعادي" الذي عُرض في نهاية 2021 على منصة شاهد.

حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية، وهو النسخة العربية من المسلسل الأميركي "Why Women Kill".

كندة في السينما العالمية



في مجال السينما، شاركت كندة في ثلاثة أفلام عالمية، أبرزها فيلم "نزوح" للمخرجة سؤدد كعدان الذي نال إشادات كبيرة وشارك في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية.

بالإضافة إلى فيلمي "السباحتان" الذي افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، و"باص 22" الذي عرض لأول مرة أيضًا في نفس المهرجان.