ملك البحرين يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبعث بن عيسى برقية تهنئة إلى ترامب هنأه فيها على الثقة التي أولاها إياه الشعب الأمريكي بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، متمنيا له الصحة والسعادة والتوفيق في أداء مهامه الرئاسية.

وأشاد الملك في البرقية بالعلاقات الإستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تجمع البحرين والولايات المتحدة، والتي تمتد لأكثر من 120 عاما، وتستند إلى تاريخ طويل من الروابط العميقة في جميع المجالات، وتقوم على قاعدة قوية من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأعرب عن تطلعه إلى العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية المتميزة، والدفع بها قدما إلى آفاق أرحب، وتطوير وتنمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك البناء لتحقيق المنافع المتبادلة لصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

وأعلن ترامب اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفارق واضح من الأصوت على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وبانتظار إعلان النتائج الرسمية أفادت "فوكس نيوز" بأن ترامب حصل على 277 صوتا انتخابيا، فيما أعلن رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي مايكل جونسون عن فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة بعد تخطيه حاجز الـ 270 صوتا انتخابيا.