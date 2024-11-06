نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. عائشة بن أحمد بطلة أمام أحمد مكي في مسلسل "عين شمس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد مؤخرََا، على تقديم البطولة النسائية أمام أحمد مكي في مسلسله الجديد "عين شمس"، إستعدادًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025.

عائشة بن أحمد وأحمد مكي

تفاصيل مسلسل "عين شمس"

مسلسل "عين شمس"، يدور في إطار إجتماعي شعبي تشويقي، وتواصل الفترة الحالية الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال المسلسل بجانب أحمد مكي وعائشة بن أحمد، ويعد العمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجي.

عائشة بن أحمد عضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي

و من ناحية أخرى، علقت عائشة بن أحمد مؤخرًا على اختيارها في لجنة تحكيم المسابقة الدولية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 45، كما شاركت عائشة بن أحمد، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "سعيدة باختياري وللمرة الثانية كأحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 45، والمقرر انعقادها في الفتره من 13 نوفمبر الجاري حتى 22 نوفمبر الجاري.

نجاح عائشة بن أحمد في رمضان 2024

و الجدير بالذكر أن عائشة بن أحمد، حققت نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان 2024، وذلك من خلال مسلسل "دون سابق إنذار" مع النجم آسر ياسين، والذي تدور أحداثه حول "مروان" و"ليلى"، وهما زوجان تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، بعد اكتشاف إصابة ابنهما بسرطان الدم. فيصير الزوجان مروان وليلى في صراع مع الزمن لإنقاذ حياة ابنهما، ويواجهان العديد من التحديات والمواقف الصعبة، ويحاولان بكل ما أوتيا من قوة إنقاذ حياة ابنهما الذي يحتاج إلى إيجاد متبرع كي يجري عملية عاجلة لنقل النخاع العظمي، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي.

فريق عمل وصناع مسلسل "دون سابق إنذار"



يشارك في بطولة المسلسل آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، حنان سليمان، وإسلام حافظ، والعمل من تأليف ألمي كفارنة، وإخراج هاني خليفة، والعمل مكون من 15 حلقة.

آخر مسلسلات الفنانة عائشة بن أحمد

كما حققت عائشة بن أحمد، نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي، وذلك من خلال حكاية روحي فيك ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، والتي خاضت من خلالها عائشة أولى بطولاتها المطلقه في الدراما.

و لقد حصدت حكاية روحي فيك آنذاك العديد من ردود الأفعال الإيجابية كما تصدرت تريندات السوشيال ميديا، في إطار من الرعب والتشويق والإثارة، تدور أحداث المسلسل حول قصة مهندسة ديكور غريبة الأطوار تدعى (سحر) التي تواجه العديد من المشكلات بسبب طبيعة شخصيتها، وتخيلها أشياء غريبة تحدث لها، ومحاولة زوجها الطبيب النفسي ثابت لمساعدتها في حالتها المرضية.

بوستر حكاية روحي فيك

أبطال حكاية روحي فيك

يذكر أن حكاية "روحى فيك" من بطولة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسى، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وآخرين وظهور عدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى