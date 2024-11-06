روسيا تكشف موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة

روسيا تكشف موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدةأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن موسكو ستتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مشددة على أن شروطها في التعامل مع واشنطن لم تتغير، وأنها ستركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان تعليقا على نتائج الانتخابات الأمريكية، "روسيا ستعمل مع الإدارة الجديدة، وستدافع بحزم عن المصالح الوطنية الروسية والتركيز على تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، فشروطنا لم تتغير ومعروفة جيدا لواشنطن"، مضيفة "لا أوهام لدينا بشأن الرئيس الأمريكي المنتخب والمعروف في روسيا، والتركيبة الجديدة للكونغرس، حيث أصبحت اليد العليا للجمهوريين، بحسب المعطيات الأولية".

وأوضحت أن "النخبة السياسية الحاكمة في الولايات المتحدة، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، تتمسك بالمواقف المناهضة لروسيا، وخط ما يسمى بـ/احتواء موسكو/، وهو خط لا يخضع لتقلبات المعايير السياسية الداخلية في هذا البلد، سواء كان الحديث يدور حول أمريكا أولا، كما يفسرها دونالد ترامب وأنصاره، أو عن النظام العالمي القائم على القواعد الذي يتشبث به الديمقراطيون".

وفي وقت سابق، أفادت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في تصريحات، بأن "تصريحات ترامب حول الحاجة إلى إنهاء النزاعات يجب أن تدعمها خطوات ملموسة.. ويجب أن تتبع هذه الأطروحات إجراءات ملموسة يسترشد بها الجميع".

وكان ترامب قد حسم السباق نحو البيت الأبيض، بجمعه أكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وهو العدد الكافي ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.